صور.. المصريين الأحرار بمطروح يكرم المشاركين بمبادرة معلم أون لاين

جدة - نرمين السيد - يذكر أن حزب المصريين الأحرار بمطروح، أطلق مبادرة "معلم أون لاين"، بداية العام الماضى مع ظهور جائحة كورونا تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وأشراف سلطان أبوالشيخ الزعيرى أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، ونبيل السيد زكى مسؤول لجنة التعليم.

وتهدف المبادرة إلى بث دروس لطلاب الشهادة الإعدادية فى جميع المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يقدمها نخبة من معلمى مواد الشهادة الإعدادية بمطروح على مدار العامين الدراسيين.

وكرم الزعيرى، المعلمين أمير فتحى عبدالحسيب، رامى محمد أحمد، إيمان محمد حسن، إسلام عزت وحيد، صباح أحمد صبحى، محمد إبراهيم المغنى، محمد خميس سليمان، محمد غازى، عبدالحميد أحمد الملاح.

حضر التكريم رافع دولات أمين التنظيم، الدكتورة نعمة بسيونى أمانة المرأة، جمعة طرمان، عامر كريم، أبوبكر فرج.