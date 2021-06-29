- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - يذكر أن حزب المصريين الأحرار بمطروح، أطلق مبادرة "معلم أون لاين"، بداية العام الماضى مع ظهور جائحة كورونا تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وأشراف سلطان أبوالشيخ الزعيرى أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، ونبيل السيد زكى مسؤول لجنة التعليم.
وتهدف المبادرة إلى بث دروس لطلاب الشهادة الإعدادية فى جميع المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يقدمها نخبة من معلمى مواد الشهادة الإعدادية بمطروح على مدار العامين الدراسيين.
وكرم الزعيرى، المعلمين أمير فتحى عبدالحسيب، رامى محمد أحمد، إيمان محمد حسن، إسلام عزت وحيد، صباح أحمد صبحى، محمد إبراهيم المغنى، محمد خميس سليمان، محمد غازى، عبدالحميد أحمد الملاح.
حضر التكريم رافع دولات أمين التنظيم، الدكتورة نعمة بسيونى أمانة المرأة، جمعة طرمان، عامر كريم، أبوبكر فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. المصريين الأحرار بمطروح يكرم المشاركين بمبادرة معلم أون لاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.