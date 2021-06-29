جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وقال الأزهرى فى بيان له، إن الوقت يتطلب منا جميعا الاجتهاد فى استكمال مسيرة البناء والتنمية تحت إدارة قيادتنا السياسية الحكيمة والارتقاء ببلادنا وعودتها لمكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب. وأضاف: "كل مصرى عليه العمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات". ودعا الدكتور أسامة الأزهرى جموعَ الشعب المصرى إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل شىء، والتكاتف خلف قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة التطرف والإرهاب والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الأزهرى مهنئا بذكرى ثورة 30 يونيو: كل مصرى عليه العمل والإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.