 الرعاية الصحية : تدريب 176 من العاملين على أحدث برامج بناء القدرات

جدة - نرمين السيد - انتهت فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبناء وتنمية قدرات العاملين بالمقر الرئيسى للهيئة، والذى حضره العاملين من كل الدرجات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية والعليا والوسطى والتكرارية، للتدرب على جميع مهارات النجاح والتواصل بما يسهم فى خلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية التى من شأنها تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج التدريبى استمر على مدار 30 يومًا، لتدريب 176 من العاملين، على أحدث برامج بناء القدرات وتنمية المهارات من خلال 10 موضوعات تدريبية شملت "تنمية المهارات الشخصية، المهارات العلمية، زيادة الوعى بالأمن القومى، التغلب على المحبطات النفسية وإدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، الذكاء العاطفى، تحليل الشخصية والتعامل مع الشخصيات المختلفة، إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعالة، إدارة الأزمات".

وأضافت: أنه سيمتد البرنامج التدريبى لبناء وتنمية قدرات العاملين فى الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لديها يضمن استثمار قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين بكافة المنشآت الصحية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

واستكملت الهيئة أنه من خلال هذا البرنامج التدريبى يحصل كل متدرب على 48 ساعة تدريبية، مقسمة على مدار 8 أيام غير متتالية، بواقع 6 ساعات تدريبية فى اليوم الواحد، حول الموضوعات التدريبية سالفة الذكر، والتى تساعد على تنمية قدرات العاملين ورفع كفائتهم وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة والوصول إلى تحقيق أهدافها ورؤيتها فى توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين.

يذكر أنه خلال فعاليات البرنامج التدريبى شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى حضور يوم تدريبى، تشجيعًا للعاملين ورفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على عمليات التدريب باستمرار لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين وبجودة عالمية.