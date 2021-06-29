وزير التموين: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر ريادتها فى المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى المصيلحى، إن ثورة 30 يونيو كانت وستظل أسمى معانى الإنسانية التى علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يسلب ولا يفرط فيه، فهى ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها فى المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائما وأبدًا أنها ثورة الإرادة الشعبية.





وأضاف المصيلحى، فى بيان اليوم، أن 30 يونيو هى المنبع الرئيسى لكل تلك الإنجازات التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بناء للإنسان المصرى والذهاب به إلى ما يعرف بجودة الحياة فى معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التى تُقدم على الأرض. وهنأ وزير التموين الشعب المصرى بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورته العظيمة، والتى استطاع من خلالها المصريين بالتكاتف مع القيادة السياسية إعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح فى البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات فى كل المجالات. وأشار إلى أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يسهم فى المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبوأ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ وتحيا مصر ويحيا الشعب المصرى.

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