«أحزان وراء أحزان» شعار نجوم «يورو 2020»: «مبابي» محروم من النوم.. و«مودريتش» يتجه للإعتزال.. ورونالدو يبكي.. وبنزيما يوجه رسائل مؤثرة لجماهير فرنسا

/638027/أحزان-وراء-أحزان-شعار-نجوم-يورو-2020-مبابي-محروم-من-النوم-ومودريتش-يتجه-للإعتزال-ورونالدو-يبكي-وبنزيما-يوجه-رسائل-مؤثرة-لجماهير-فرنسا

شهدت بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على العديد من الرسائل المخزية والتحفيزية في نفس الوقت، من لاعبي وممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة، وجاء ذلك بعد الخروج من الدور الستة عشر، والتي شهدت على تفاعل جماهيري من قبل عاشقي كرة القدم ومحبيها من جميع أنحاء العالم، ويستعرض دوت الخليج أبرز الرسائل التي قدمها اللاعبين بعد توديع البطولة.

ويأتي في المقدمة كريستيانو رونالدو مع البرتغال لاعب فريق يوفينتوس الإطالي، ويليه الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد، والفرنسي مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو

ودع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي بطولة”يورو2020”، وعبر عن حزنه الشديد و تقدم بالإعتذار من الجماهير البرتغالية، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال أمام نظيرة بلجيكا بنتيجة 1/0.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، "لم نحصل على النتيجة التى أردناها وتركنا المنافسة فى وقت أقرب مما أردناه، لكننا فخورون برحلتنا، لقد بذلنا جهدا كبيرا لتجديد لقب أبطال أوروبا، وأثبتت هذه المجموعة أنها لا تزال تمنح البرتغاليين الكثير من السعادة".

وأضاف رونالدو في البوست الذى نشره، "كانت جماهيرنا تدعمنا من البداية وحتى النهاية بلا كلل، ركضنا وحاربنا من أجلهم، لنرقي إلى مستوي الثقة الى وضعوها فينا، لم يكن من الممكن الوصول إلى حيث أردنا جميعا ولكن شكرا لكم، ألف مبروك لبلجيكا ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المسابقة، أما نحن فسنعود أقوي".

كريم بنزيما

قدم كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، اعتذاره لجماهير منتخب فرنسا ، بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وكتب كريم بنزيما”:”حزين ومحزن على اثر مباراة الامس. خيبة الامل كبيرة، اتمنى لو استمريت في اهتزازك طويلا. شكرا لكم على دعمكم القوي منذ بداية هذا اليورو شكرا على القوة التي اعطيتها لي يوميا. لا شيء سهل ابدا، نستمر في القتال من اجل تحضير المستقبل ونرجع اقوى”.

رسالة مبابي

وقال مبابي، خلال رسالة على حسابه الشخصي "تويتر": "من الصعب جدا أن نغلق هذه الصفحة، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول الى هدفنا، انا آسف جداً لاهدار ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق ولكنني فشلت، العثور على النوم سيكون صعباً وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي احبها كثيراً".

وأضاف: "أعلم أن المشجعين خاب أملهم، لكنني ما زلت بحاجة إليهم وإلى دعمهم، شكرا لكل الدعم الذي منحتموني إيّاه، أهم شيء هُو النهوض في اليوم التالي بكامل القوه للتركيز على المواعيد النهائيه القادمه ، تهانينا الى منتخب سويسرا وأتمنى لهم التوفيق".

لوكا مودريتش

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش عن مدى حزنه وآداء منتخب بلاده في يورو 2020، بعد الإقصاء من الدور السادس عشر من البطولة، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث أهداف، بعد اللجوء للوقت الإضافي بالتعادل الإجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة على ملعب باركن.

وقال مودريتش: "يمكننا أن نفخر بسلوكنا وشخصيتنا وكفاحنا وتمردنا، ولكن، لسوء الحظ، كانت إسبانيا أفضل بعض الشيء ويجب أن نهنئهم".