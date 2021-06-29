/638017/بعد-توليه-مسئولية-بيراميدز-أرقام-جونياس-في-الدوري-الممتاز

انهى نادي بيراميدز الاتفاق مع جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة من أجل خلافة روابارينا المدير الفني للفريق السماوي وذلك عقب الخروج الإفريقي أمام نادي الرجاء المغربي بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعرض دوت الخليج أرقام جونياس مع وادي دجلة قبل تولي مسئولية بيراميدز في الدوري الممتاز.

أرقام جونياس مع وادي دجلة

وتولى تيكساس جونياس الإدارة الفنية لنادي وادي دجلة منذ 1 يوليو 2018 حتى 11 فبراير 2020 وهو التاريخ الذي رحل فيه البرتغالي عن صفوف الغزلان بالموسم الماضي.

وقاد وادي دجلة في 54 مباراة ، بمختلف البطولات مع نادي الغزلان وقدم كرة وصفها العديد من محللي الكرة المصرية بأنها كرة عالمية على على ملاعب مصرية.

أرقام جونياس المدير الفني الجديد لبيراميدز

وخاض دجلة تحت قيادة جونياس 34 مباراة بالدوري الممتاز عام 2019، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر في 14 لقاء، وجمع 40 نقطة محتلا المركز العاشر، بينما خاض مباراتين بكأس مصر، حقق الانتصار على الجونة 4-1 وخسر أمام مصر المقاصة بنتيجة 2-1 وودع منافسات البطولة من دور الـ16 بكأس مصر.

مسيرة جونياس قبل تولي بيراميدز

وقاد وادي دجلة في 17 مواجهة بالدوري في الماضي، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، وخسر 9 لقاءات، وجمع 14 نقطة، وفي بطولة كأس مصر نجح في تخطى دور الـ32 بعد الفوز على فريق بيلا باربعة أهداف دون رد.

وفي المجمل حقق جونياس 15 انتصارا، وخسر 24 مواجهة، وتعادل في 15 لقاء، سجل لاعبو الفريق تحت قيادة تيكساس جونياس 67 هدفًا واستقبلت شباكه 77 هدفًا.

وعلم دوت الخليج أن جونياس يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم من اجل الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

جونياس مديرا فنيا لنادي بيراميدز

الجدير بالذكر أن إداراة نادي بيراميدز نجحت في حسم ملف المدير الفني الجديد، وذلك بعد قرر رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.