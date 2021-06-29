النشرة المرورية: كثافات فى صلاح سالم.. وكوبرى الدقى بديلًا عن شارع النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وطريق الجيش حتى مناطق سبورتنج.

وذكر أن هناك بعض الكثافات ظهرت فى شارع جيهان بمدينة المنصورة للمتجه إلى حى الجامعة، وفى الغربية ظهرت بعض الأحجام بشارع المديرية، أما بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى والقلبى تعمل بشكل مرضى.

وتابع :" أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام ظهرت بمنطقة القطامية بسبب حادث سير وسط انتشار الخدمات للإدارة العامة للمرور".

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه إلى أن جميع المحاور بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضى عدا شارع النيل ويفضل سلوك كوبرى الدقى، كما ظهرت أحجام متفرقة على كورنيش النيل ويفضل استخدام محور الأوتوستراد كما انحسرت الأحجام بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزى للمحاسبات وأرض المعارض والمتجه للمطار، وطالب بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو ويفضل نقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة كوبرى الجلاء والجامعة وعباس.