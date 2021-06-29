كما حضر أيضا من سكرتارية المحافظ والعلاقات العامة وائل المهدى، ووحيد قناوى، وياسر عامر، وسامح نجيب، وهانى إسماعيل.
وكان الحديث عن المشروعات والتنمية برعاية الرئيس السيسى فى مصر "الجمهورية الجديدة"، وفى التنمية فى جنوب سيناء ومجهودات القوات المسلحة فى المجتمعات الجديدة وضرورة إقامة المسجد والكنيسة فى هذه المجتمعات.
كما شهد الاجتماع التباحث حول كنيسة دهب، حيث كان قد وافق المحافظ عليها منذ خمس سنوات، وكذلك كنيسة نبق وأيضا ضرورة المدافن للأقباط فى مدن المحافظة.
كما تحدث عن زيارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للمطرانية، فيما تم الاتفاق على تحديد ميعاد لزيارته بالقاهرة.
حضر المقابلة القمص فيلوباتير السينائى، والقس يوسف السينائى، والقس ميخائيل بسطا، والمهندس مكارى موريس، وكانت مقابلة كلها مودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يزور الأنبا أبوللو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.