محافظ جنوب سيناء يزور الأنبا أبوللو

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبى، فى مقر المطرانية بشرم الشيخ، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وخالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.





كما حضر أيضا من سكرتارية المحافظ والعلاقات العامة وائل المهدى، ووحيد قناوى، وياسر عامر، وسامح نجيب، وهانى إسماعيل.

وكان الحديث عن المشروعات والتنمية برعاية الرئيس السيسى فى مصر "الجمهورية الجديدة"، وفى التنمية فى جنوب سيناء ومجهودات القوات المسلحة فى المجتمعات الجديدة وضرورة إقامة المسجد والكنيسة فى هذه المجتمعات.

كما شهد الاجتماع التباحث حول كنيسة دهب، حيث كان قد وافق المحافظ عليها منذ خمس سنوات، وكذلك كنيسة نبق وأيضا ضرورة المدافن للأقباط فى مدن المحافظة.

كما تحدث عن زيارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف للمطرانية، فيما تم الاتفاق على تحديد ميعاد لزيارته بالقاهرة.

حضر المقابلة القمص فيلوباتير السينائى، والقس يوسف السينائى، والقس ميخائيل بسطا، والمهندس مكارى موريس، وكانت مقابلة كلها مودة.