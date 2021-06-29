الأهلي يجري مسحة طبية قبل بدأ المعسكر المغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز

/638039/الأهلي-يجري-مسحة-طبية-قبل-بدأ-المعسكر-المغلق-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز

أجري فريق النادي الأهلي اليوم الثلاثاء مسحة طبية، وذلك استعداداً لمواجهة بيراميدز، قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل مران اليوم:

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم قبل المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة، وذلك استعداداً لمواجهة فريق كايزر تشيفيز.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز ، المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطوله الدوري الممتاز.

ستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.