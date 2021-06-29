شحاتة أبو زيد يطالب الحكومة بحل أزمة العناية المركزة بمستشفي أطفيح«فيديو»

/638044/شحاتة أبو-زيد-يطالب-الحكومة-بحل-أزمة-العناية-المركزة-بمستشفي-أطفيحفيديو

طالب النائب شحاتة ابو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة وجود تعاون من قبل وزارة الصحة ، وذلك من أجل سرعة الإنتهاء من أعمال استحداث وحدة عناية مركزة بمستشفى أطفيح، املا في تخفيف معاناة الأهالي.

دوت الخليج يرصد طلب النائب شحاتة أبو زيد بشأن الانتهاء من أزمة العناية المركزة بمستشفى أطفيح

وأشار النائب شحاتة أبو زيد خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة، إلى ان التعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية، يكون دائما في الصالح العام، مطالبا بالانتهاء من انشاء العنالية المركزة، والطلب الذي تقدم به النائب عبد الوهاب خليل بشأن انشاء المستشفى، وذلك في ظل توافر الأرض المناسبة لهما.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب اليوم قد شهد اليوم الثلاثاء جلسة ساخنة وبحضور وزير العدل المستشار عمرو مروان، وجاءت هذه الانتقادات بسبب وجود اهمال داخل مصالح الشهر العقاري وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين، ورد الوزير على هذه الانتقادات مشيرا إلى انه تم حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكتب.