/638045/الزمالك-فى-ورطة-لجنة-لبيب-تبحث-عن-توفير-مليون-يورو-غرامة-الفيفا

وحصل نادى ماريتيمو على حكم ضد الزمالك من المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بالحصول على مليون يورو نسبته من أنتقال محمد ابراهيم من الزمالك لنادى المقاصة ، الذى أنتقل منه ببداية الموسم إلى سيراميكا ناديه الحالى.

تفاصيل أزمة الزمالك ومارتيمو البرتغالي

وينص العقد المبرم بين الزمالك وماريتيمو بحصول الأخير على ٤٠ ٪ من صفقة بيع اللاعب لأى نادى بحد أدنى مليون يورو.

وباع الزمالك اللاعب للمقاصة بالموسم قبل الماضى دون سداد النسبة المستحقة لماريتيمو حسب العقد المبرم بين الناديين الأمر الذي أوقع الفارس الأبيض في مشكلة كبيرة. على جانب أخر حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري.

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي الهجوم: باسم مرسي

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري دكة بدلاء الزمالك محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد.

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.