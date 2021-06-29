/638046/منتخب-الشباب-يفوز-على-طاجيكستان-بثلاثية-في-بطولة-كأس-العرب

حقق منتخبنا الوطني تحت 20 عام، بقيادة محمود جابر، المدير الفني للمنتخب، الفوز على منتخب طاجيكستان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، والتي تقام في القاهرة، وانتهت المباراة بنتيجة 3/0، وبدأ أحمد شريف تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 29 من زمن الشوط الأول، من تمريرة زميله إيشو داخل منطقة الجزاء لمنتخب طاجيكستان.

مشوار مصر في البطولة

تصدر منتخب مصر تحت 20 عام، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 20 عام، حيث استفتح منتخبنا الوطني مبارياته أمام منتخب النيجر واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد، ثم تغلب على منتخب الجزائر بهدف دون رد، وأنهى مجموعته بالفوز على منتخب موريتانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، في بطولة كأس العرب.

وعلى الجانب الأخر ودع منتخب الإمارات البطولة، وذلك بعدما احتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، كما خسر منتخب الإمارات أمام المغرب بنفس النتيجة في المبارة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، كما احتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الأولى، وذلك بعد حصوله على 9 نقاط بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما

بدأت مباراة منتخب مصر ونظيره طاجيكستان، في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، بينما يلتقي منتخب المغرب ومنافسه منتخب الجزائر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء. كما يلتقي منتخب منتخب السنغال ونظيره منتخب السعودية، غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء. بالإضافة إلى مباراة منتخب تونس ونظيره منتخب جُزر القٌمر، والتي تقام يوم الخميس في تمام الساعاة الثامنة مساء، ويعرض دوت الخليج تشكيل مباراة منتخبنا الوطني في مباراة اليوم

تشكيل منتخب مصر تحت 20 عام أمام منتخب طاجيكستان في بطولة

في حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

في الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

في الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

في الهجوم : أحمد ذكى شريف.