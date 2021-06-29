/638048/التعليم-امتحانات-الثانوية-العامة-بالبابل-شيت-فقط-والتابلت-لتسجيل-الحضور

أكد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تكون " بابل شيت " فقط بينما ستستخدم أجهزة التابلت لتسجيل الحضور و ولتنزيل الكتب المدرسية فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إلى أن أجهزة التابلت مؤمنة تمام ولن يُسمح لها بدخول المنصة الإلكترونية للامتحانات نهائية، تجنبًا لمحاولات " الهاكرز " من أختراقها.

وألمح وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إلى أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات -الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة