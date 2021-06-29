مدبولى: ما يتحقق فى المناطق العشوائية يشبه الحلم

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الإزالات بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط بحى مصر القديمة، تمهيدا لتطويرها، يرافقه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.





وخلال تفقده المنطقة، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات المتعلقة بإزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين الأهالى فى وحدات بديلة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بسبل المعيشة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بما تم انجازه من إزالة المبانى فى هذه المنطقة بالكامل تمهيدا لتطويرها، معتبرا أن ما يتحقق فى خطة تطوير المناطق العشوائية يشبه الحلم، وهذه هى حقوق الإنسان التى توفرها الدولة.

كما بحث مدبولى مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة تصور تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، موجها بضرورة استكمال إزالة المناطق غير الآمنة، وأن يكون التطوير قائما على التخطيط الجيد، وتوفير كافة الاستخدامات، الخدمية والتنموية، لخدمة أهداف تحقيق التطوير الشامل للعاصمة، موجها فى الوقت نفسه بتوفير كافة الخدمات الأساسية للأهالى الذين يتم نقلهم إلى مساكنهم الجديدة فى الأسمرات وغيرها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ القاهرة الذى أكد الانتهاء من إزالة منطقة "بطن البقرة" العشوائية بحى مصر القديمة بنسبة 100%، والتى تقع على مساحة 32 فدانا، وذلك ضمن خطة تستهدف تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، موضحا أن عدد العقارات التى تمت إزالتها بالمنطقة بلغ 666 عقارا، كما تمت ازالة عدد 147 من الورش والمعارض، مشيرا إلى أن عدد الأسر من أهالى منطقة "بطن البقرة" الذين تم تسكينهم فى مساكن حضارية بديلة بمشروع الأسمرات بلغ نحو 1.850 أسرة.