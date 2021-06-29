صور- بعد انتهاء فترة عملها.. محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا

جدة - نرمين السيد - وأهدى المحافظ للقنصل خلال استقبالها بمكتبه "مفتاح الإسكندرية"، تكريما لها ولدورها الفعال فى النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وقدم المحافظ الشكر إلى قنصل فرنسا لدورها المتميز فى توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، وخاصة تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية والإسكندرية، متمنياً لها التوفيق فى مهمتها القادمة. ومن جانبها؛ أعربت جانينا ايريرا، عن مدى سعادتها خلال الفترة التى تواجدت فيها بالإسكندرية، مشيدة بكرم أهل وشعب الإسكندرية ومكانة الإسكندرية الكبيرة فى قلبها. وقدمت الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها فى أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق فى مهمته للنهوض بعروس البحر المتوسط.

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