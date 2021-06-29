صور.. بيطرى الإسكندرية: تحصين 145 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إن الحملة تستهدف تحصين 145 ألف رأس من الماشية "جاموس – أبقار – أغنام – ماعز".
وأضاف شباط، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تتضمن إدارات "أبيس، العامرية، برج العرب، المنشية البحرية، المكس"، على مدار 45 يوما.
ولفت إلى أن مرض الحمى القلاعية يعد أحد الأمراض الفيروسية التى تصيب الحيوانات ويؤدى إلى الوفاة، وخاصة للعجول الصغيرة إذ تصل نسبة الوفيات فيها إلى 50%.
وناشد مدير مديرية الطب البيطرى، المربيين وأصحاب التجمعات الحيوانية ومربى الأغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة على مستوى المحافظة، لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.
ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها.
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