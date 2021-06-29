صبحى يعتذر عن اجتماع رياضة النواب.. وتشكيل لجنة لحل مشكلة حاضنة الجزيرة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك الدكتور اشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب بمركزب الجزيرة، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذى لوزارة الشبابن والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.
وطالبت النائبة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير الشباب، وهو ما علق عليه الدكتور أشرف صالح، المديرالتنفيذى لوزارة الشباب بأن الوزير أعتذرعن المشاركة لظروف صحية، مشددا على حرص الوزارة الكمال على تفعيل بروتكول التعاون.
وقرر الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة إرجاء مناقشة طلب الإحاطة، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارتى الشباب والتعليم العالى والبحث العلمى، لإعداد تقرير نهائى، على ان يتم دعوة وزير الشباب، عقب إنتهاء اللجنة من أعمالها متمنيا الشفاء العاجل لوزير الشباب.
كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الثانى، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص الخدمات فى مركز شباب محافظة المنيا، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع فى اقرب وقت يجمع وزير الشباب بنواب المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.
وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغا، وبنى مزار، إن وزارة الشباب من أهم الوزارات وعليها دوركبيرجدا، فى إنقاذ الشباب من مخاطرالإدمان، والفكر المتطرف، مطالبا لجنة الشباب بالعمل على زيادة موازنة الوزارةحتى تقوم بدورها على اكمل وجه.
وطالب حتة، وزارة الشباب، بزيادة عدد الأنشطة الرياضية، فى مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة الثقافية التنويرية، حتى تكون حائط صد قوى لحماية الشباب من المخاطر التى تواجههم.
من جانبه طالب النائب إيهاب عبدالعظيم، بسرعة الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب فى دائرة مغاغة وبنى مزار ن وذلك ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية عليها.
وعقب النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، بأن وزارة الشباب أستطاعت تأسيس مصنع للنجيل الصناعى وهو ما سيساهم فى سرعة الانتهاء من تنجيل الملاعب والعمل على حل مثل تلك المشكلات.
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