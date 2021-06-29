فيديوجراف.. محطات فى حياة الملياردير أنسى ساويرس

جدة - نرمين السيد - ورحل ساويرس اليوم تاركاً قصة كفاح طويلة، بدأت منذ أكثر من 60 عاماً، حيث أسس بعدها شركة مقاولات أسماها "أنسى ولمعى"، وكان نشاطها يتمثل فى تمهيد الطرق، وحفر ترع الرى.

ولد أنسى فى 14 أغسطس 1930 وتوفى وعمره 91 سنة، حيث حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، وهو متزوج من يسرية لوزة وله 3 أولاد نجيب وسميح وناصف.

بدأ حياته فى سوق الأعمال عبر شركة مقاولات اسمها أنسى ولمعى، وتخصص نشاط شركته فى تمهيد الطرق وحفر ترع الرىن، كما عمل فى ليبيا بالمقاولات قبل أن يرجع إلى مصر فى منتصف السبعينيات.

أسس أنسى ساويرس أوراسكوم للصناعات عام 1976 وتوسع نشاطه ليشمل السياحة، واستمر فى نشاطه الاستثمارى حتى كون ثروته الضخمة، فيما تم تصنيفه أكثر من مرة ضمن أثرياء العالم.