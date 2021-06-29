اتصالات النواب تناقش الآثار السلبية لتطبيق التيك توك

جدة - نرمين السيد - وكانت قد تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار السلبية لتطبيق التيك توك.

وقالت "التمامى" فى كلمتها، أن انتشار تطبيقات تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام وتأثير ذلك على المجتمع نظرًا لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أنه لجأ البعض لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية إذا يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا.

وتابعت "التمامى" قائلة: "أصبح لطبيق التيك توك شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات ظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له، ليس على حياة مستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل: حب العزلة، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التى يحيطون بها ويفصلون الشاشة على تلك العلاقات.

كما أشارت "التمامى" إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، حيث يقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض قد يجنى من وراءه المال وليس الكل.

وأوضحت النائبة أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات فى مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.

ولفتت إلى أن مستخدموا "التيك توك" إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك التوتر والضغط والاكتئاب والانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذى يستدعى سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصا على القيم والمبادئ الأخلاقية التى تربينا عليها.

وعلق النالب أحمد بدوى، على طلب النائبة ولاء التمامى ،قائلا: إن اللجنة قدمت قانون تنقية المعلومات أو المعروف إعلاميا بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ولكن تأخر تطبيقه بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن ما تم فى الآونة الأخيرة من أحكام تتعلق بقضايا إلكترونية مأخوذة من القانون الجديد .

وأكد بدوى أن اللجنة سبق وأصدرت قانون تنقية المعلومات، ثم قانون حماية البيانات الشخصية، واليوم تحدثت مع وزير الاتصالات عن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية، والآن يتم الاستعداد لخروج قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف باسم التجارة الإلكترونية، ليكتمل مثلت تشريعات السوشيال ميديا حتى نواكب التطور الكبير فى التكنولوجيا.

ولفت النائب أحمد بدوى إلى زيادة استخدام الأطفال للألعاب العنيفة لدرجة الإدمان، مطالبا بدور أكثر للأسرة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مضيفا أن الأطفال من عمر 3 سنوات يتم تركهم لساعات طويلة مع الهواتف والتابلت .

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر أمينة سر لجنة الاتصالات، أن الحجب والمنع لن يأتى بنتيجة، لاسيما أن كل الممنوع مرغوب، مؤكدة أن الحل هو زيادة الوعى بين المواطنين .

وأضافت النائبة، أن البلد تحتاج إلى إعاده بناء الشخصية المصرية، مضيفة أن العالم كله مفتوح ومهما أغلقت تطبيقات سوف تظهر تطبيقات أخرى.

واشارت عبد الناصر، إلى أن التيك توك أكثر التطبيقات التى تحتوى على التنمر، مشيرة إلى أن الحل فى قوانين، وتوعية بالحقوق، محذرة من استغلال التطبيقات فى التنمر مشددة على أنه يجب مطالبة الجهاز القومى للاتصالات بحملات توعية وأرقام لتلقى الشكاوى.

وفى نفس السياق، قال النائب محمود أبو الخير، إننا فى حاجة إلى ضبط المحتوى، فلا بديل على الإنترنت فى كل البيوت المصرية .

وقد اوصت اللجنة، فى حضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، فى نهاية اجتماعها بالآتى:

- زياده حملات التوعية للمواطنين حول الخدمة التى قدمتها شركات المحمول لوضع تحكم لأولياء الأمور على استخدام أبناءهم للتطبيقات والألعاب ذات الآثار السلبية على الشباب والأطفال.

- ضرورة الاسراع فى تطبيق وتفعيل مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لتحدى مثل هذه التطبيقات والألعاب.

- تمكين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من عمل تغطية قضائية تمكنهم من التحكم فى نوعية الإعلانات والمشاهدات التى تظهر للمستخدمين لاسيما الشباب منهم والأطفال.