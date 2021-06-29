مدبولى يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة ويثنى على الجهد المبذول بأعمال التطوير

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط، لتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، يرافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور عدد من مسئولى الوزارة، وعدد من رؤساء المحاكم.





وأشاد رئيس الوزراء بما تم من أعمال تطوير بمجمع محاكم مصر الجديدة، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية؛ تيسيراً على المتقاضين.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الجهود المبذولة لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والاهتمام أيضا بالشق التقنى داخل تلك المقار والأبنية؛ بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى.

وخلال الجولة شاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيلياً حول أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع محاكم مصر الجديدة، حيث استمع إلى شرح من وزير العدل حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مُثمنا أعمال التطوير التى تتم بالمحاكم خلال الفترة الحالية، بدعم وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ لم تحدث أى أعمال تطوير لمجمع المحاكم منذ إنشائه عام 1951.

وأضاف الوزير أن أعمال التطوير تُمكن المجمع من تقديم العديد من الخدمات الرقمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى مشروع الوحدات الذكية لإصدار شهادات المحاكم عن بُعد التى تُتيح للمواطنين الحصول على الشهادات بمختلف أنواعها، والتى يصل عددها إلى 67 شهادة تصدر عن المحاكم الاقتصادية، وذلك بدون التقيد بالذهاب إلى المحكمة المختصة، حيث تم إجراء تجربة محاكاة لإصدار شهادة عن بعد واطلع رئيس الوزراء على مستند الشهادة الذى تم استخراجه.

كما أشار وزير العدل إلى أنه تم تجهيز المجمع بـ 4 قاعات لنظر تجديد الحبس عن بُعد.

وفى ختام زيارته لمجمع محاكم مصر الجديدة، تفقد رئيس الوزراء عددا من القاعات التى تقدم خدمات الشهر العقارى للمواطنين، قبل أن ينهى جولته بالتقاط صورة تذكارية مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورؤساء المحاكم وأعضاء مجمع المحاكم بمصر الجديدة.