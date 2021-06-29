شوقى: تم الاطمئنان على كفاءة البنية التحتية لـ1.790 مدرسة ثانوية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنهم مطئنين لكفاءة المنظومة.





وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، للحديث عن امتحانات الثانوية العامة، أنه تم الاطمئنان من كفاءة البنية التحتية لـ1.790 مدرسة ثانوية سيجرى بها امتحانات الثانوية العامة. وشدد على أن استخدام التابلت في امتحانات الثانوية العامة 2021 بشكل اختيارى لتسجيل حضور الطلاب وليس لأداء الامتحانات، وأن الامتحان الأساسى يجرى عن طريق نظام "بابل شيت" بنظام التقويم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

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