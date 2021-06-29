قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن دخول أى محمول بلجنة امتحانات الثانوية العامة سيعاقب بقانون الغش، إضافة إلى التابلت الذى سيكون من خارج المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتأمين الطلاب ضد كورونا، لافتا إلى أنه من يحاول الغش عليه التفكير أكثر من مرة لأن هذه المحاولات بها إهدار للعدالة مع باقى زملائه وسوف يطبق عليه قانون الغش.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم عقد امتحان للسوبر ماتشنج لطلاب الدبلومة الأمريكية، من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيتم فتح مراكز للامتحانات فى السعودية والإمارات، كما أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصل التنسيق للطلاب الذين يؤدون امتحان est.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: ممنوع دخول الطالب لجان الثانوية بمحمول أو تابلت من خارج... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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