وزير التعليم: لن يتمكن أي طالب من تقفيل الامتحان فى الثانوية العامة والمجاميع ستكون مختلفة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أى طالب لن يتمكن من تقفيل الامتحان فى الثانوية العامة والمجاميع سوف تكون مختلفة عن الأعوام السابقة، والهدف ليس الحصول على الدرجات النهائية.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، أن المستهدف حل أكبر عدد من الأسئلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب، وإدخال أى محمول يعاقب الطالب بقانون الغش.

وقال وزير التربية والتعليم: لن نسمح بدخول تابلت خارج المنظومة، أو كتاب غير كتاب الوزارة".