بسبب إصابة العضلة الخلفية.. غياب وليد سليمان عن الأهلي لمدة شهر

وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع. ... هذا ما قاله الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وأجرى الفريق مسحة طبية قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية مع اللاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بعد غياب قرابة 50 يوما منذ مباراته ضد الزمالم في قمة الدوري بسبب انشغاله بخوض مبارياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي.