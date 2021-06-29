انت الان تتابع تفاصيل خبر الأزهر يحذر من ظهور مجسم الكعبة في لعبة مشهورة بشكل مسيء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقب ظهور مجسم الكعبة في لعبة مشهورة بشكل مسيء وتحديدًا لعبة فورتنايت ” Fortnite”، أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر، تحذيرًا من تلك الألعاب التي وصفها بأنها “تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ افتراضيّةٍ بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاءِ النفس أو الغير”.

ظهور مجسم الكعبة في لعبة مشهورة

الأزهر الشريف يتحرك

وجاء تحذير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعد ظهور مجسم الكعبة في لعبة مشهورة فورتنايت “Fortnite”، وبعد أن تكررت حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسبب هذه اللعبة وغيرها من الألعاب الشبيهة في وقت سابق، حسب تعبيره.

وأضاف المركز بالقول: “احتوت عليه هذه اللعبة من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة -زادها الله بهاءً ومهابة-، بهدف الحصولِ على امتيازات داخلَ اللعبة؛ الأمرُ الذي يؤثر بشكل مباشرٍ على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويشوش مفاهيمَهم وهويتَهم، ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتِهم التي هي قبلةُ صلاتهم، ومطافُ حجّهم، ومحلُّ البركات والنفحات، وأولُ بيتٍ وُضع للناس؛ سيما وأن النشءَ والشبابَ هم أكثريةُ جمهور هذه اللعبة”.

ألعاب العنف محرمة

وأكد المركز مجددًا في معرض تحذيره من ظهور مجسم الكعبة في لعبة مشهورة بشكل مسيء، على حرمة الألعاب التي تدعو إلى العنف والقتل أو التي تحتوي على أفكار خاطئة، ليس القصد من ورائها سوى تشويه العقيدة أو الشريعة، أو ازدراءُ الدّين، أو تدعو للفكر اللاديني، أو لامتهانِ المقدسات، أو للعنف، أو الكراهية، أو الإرهاب، أو إيذاءِ النَّفس، أو الغير. وأهاب المركز بأولياء الأمور والجهات التثقيفية والتعليمية والإعلامية بأهمية بيان خطر هذه الألعاب سواء من الناحية النفسية أو البدنية أو السلوك الأسري.

إقرأ أيضًا :

القبض على طالب مصري استولى على حوالي 31 ألف دولار من حسابات عملاء أحد البنوك الأجنبية

متى تنكسر موجة الحر .. الأرصاد الجوية تكشف الموعد وأسباب ارتفاع الحرارة والرطوبة

قرض شخصي من البنك الأهلي يصل لـ3 مليون جنيه وفترة سداد لـ12 عام بشروط ميسرة