/638049/سيدات-سلة-فريق-سبورتنج-يستلمون-جوائز-الأفضل-في-سلسلة-نهائيات-دوري-كرة-السلة

بمناسبة ختام موسم كرة السلة المصرية لموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، توجت سيدات نادي سبورتنج ببطولة دوري السوبر المصري، وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بتوزيع جوائز الأفضل في سلسلة نهائيات دوري كرة السلة للسيدات، وذلك عقب انتهاء بطولة دوري السوبر لموسم 2020-2021، حيث توج فريق سبورتنج ببطولة دوري كرة السلة للسيدات، وقام مجلس الإدارة بتكريم سيدات اللعبة أمس الإثنين، وذلك في صالة الدكتور حسن مصطفى بدينة السادس من أكتوبر.

تتويج سيدات سلة سبورتنج

وفازت هاجر عامر نجمة فريق سبورتنج، بجائزة أفضل لاعبة في سلسلة نهائيات الدوري، بينما فازت يجائزة الأكثر تسجيلا للثلاثيات في النهائيات، ثريا محمد نجمة النادي الأهلي، بالإضافة إلى تتويج نادين السلعاوي نجمة النادي الأهلي، بجائزة هدافه سلسلة النهائيات.

حصاد بطولات كرة السلة هذا الموسم

انتهى الموسم الحالي من بطولات الفرق الجماعية لألعاب الصالات، وذلك بعد حسم نادي الزمالك بطولة دوري سوبر السلة، بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2 في إجمالي الجولات التي خاضها الفريقين في نهائي بطولة سوبر السلة، ويعرض موقع دوت الخليج نتائج موسم 2020/2021 لجميع بطولات كرة السلة (للرجال والسيدات)، والفرق التي حسمت الـ 4 بطولات(بطولة دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس مصر والدوري)

- بطولات كرة السلة

تشمل أنشطة اتحاد كرة السلة في مصر، 4 بطولات (للرجال والسيدات)، وهم دوري المرتبط، وبطولة دوري السوبر المصري بالإضافة إلى كأس مصر، وكأس السوبر، وشهدت بطولة دوري المرتبط هيمنة أهلاوية، حيث توج كل من رجال وسيدات النادي الأهلي ببطولة دوري المرتبط، بينما حسم نادي الزمالك بطولة دوري السوبر للرجال، وذلك عقب التغلب على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الحاسمة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3/2، وعلى الجانب الأخر حصد سيدات كرة السلة بفريق سبورتنج بطولة السوبر لسيدات، كما استطاع فريق سيد ةالبلد (الاتحاد السكندري)، في حسم بطولة كأس مصر للرجال، بينما استطاع فريق الأهلي(سيدات)، بالتتويج ببطولة كأس مصر للسيدات. فاز رجال كرة السلة بفريق الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر، بينما نجح فريق السيدات بالنادي الأهلي في حصد اللقب.