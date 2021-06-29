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وزير الشباب يعتذر عن حضور اجتماع رياضة النواب.. وتشكيل لجنة لحل مشكلة "حاضنة الجزيرة "

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أعتذر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، عن المشاركة  فى إجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب ،اليوم، بسبب إجراءه عملية جراحية ، صر ح بذلك الدكتور اشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة 

مشاكل مراكز الشباب 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة  المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب بمركز شباب  الجزيرة  ، وكذلك بعض مشكلات  مراكز الشباب  وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشبابن والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية .

وزارة الشباب 

وطالبت النائبة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير الشباب ، وهو ما علق عليه الدكتور أشرف صالح ، المديرالتنفيذي لوزارة الشباب بأن الوزير أعتذرعن المشاركة لظروف صحية ، مشددا على حرص الوزارة الكمال على تفعيل بروتكول التعاون .

وقرر الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ‘ إرجاء مناقشة طلب الإحاطة ، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارتي الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي ، لإعداد تقرير نهائي ، على ان يتم دعوة وزير الشباب ، عقب إنتهاء اللجنة من أعمالها متمنيا الشفاء العاجل لوزير الشباب  .

كما ناقشت اللجنة فى إجتماعها الثاني ، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص الخدمات فى مركز شباب محافظة المنيا ، وأوصت اللجنة  بعقد إجتماع فى اقرب وقت يجمع  وزير الشباب بنواب المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها .

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغا، وبني مزار ، إن وزارة الشباب من أهم الوزارات وعليها دوركبيرجدا، فى إنقاذ الشباب من مخاطرالإدمان، والفكر المتطرف ، مطالبا لجنة الشباب بالعمل على زيادة موازنة الوزارةحتي تقوم بدورها على اكمل وجه .

وطالب حتة ، وزارة الشباب ، بزيادة عدد الأنشطة الرياضية ، فى مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة الثقافية التنويرية ، حتى تكون حائط صد قوى لحماية الشباب من المخاطر التى تواجههم .

 من جانبه طالب النائب ايهاب عبدالعظيم ،بسرعة  الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب فى دائرة مغاغة وبني مزار ن وذلك ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية عليها .

وعقب النائب ثروت سويلم ، وكيل اللجنة ، بأن وزارة الشباب أستطاعت تأسيس مصنع للنجيل الصناعي وهو ما سيساهم فى سرعة الإنتهاء من تنجيل الملاعب والعمل على حل مثل تلك المشكلات .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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