علاء عابد: حياة كريمة المشروع الخدمي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في حياة أهالينا بالقرى «صور»

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أرجات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية لحين حضور ممثل من وزارة الاسكان.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وإليكم التفاصيل:-

علاء عابد يطالب وزارة التخطيط بضرورة إدراج طريق «أم زغيو» فى خطة العام الحالى

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، وزارة التخطيط بضرورة إدراج طريق «أم زغيو» في خطة العام الحالي، مشيرًا إلى أن الطريق له بعد استراتيجي حيث يربط بين عدة طرق هامة سواء الطريق الصحراوي والطريق الساحلي.

البدء في تنفيذ طريق الرياينه مركز أرمنت

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم البدء في تنفيذ طريق الرياينه مركز أرمنت إلى نجع حمادي بطول 24كم اختصاراً للطريق الآخر بطول 145كم.

وأكد النائب محمد بهجت أن الطريق يخدم مركز أرمنت ومركز إسنا، مضيفًا:” قد عاينت هيئة الطرق بمحافظة قنا منذ ٢٠١٢ ومعاينه أخرى من المحافظة ولم يتم عمل شيء في الطريق”.

ومن جانبه قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، الطريق مدرج اشتغلنا في الطريق منذ عامين بمسافه ٢٢٠ كيلو وانتهينا من ديروط إلى أسيوط، والمسافة من أرمنت لنجع حمادي سننتهي في ١/١/٢٠٢٢.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية عند مدخل قرية أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية نظراً لتكرار وقوع الحوادث.

وقال النائب محمد جبريل إنة تقدم بطلب عمل سلم كهربائي لمنطقة أبيس لأن بها العديد من المدارس والفلاحين، وهناك حركة متواصلة للمواطنين يحملون احتياجاتهم اليومية، وهناك العديد من الحوادث، وبالتالي كان لابد من التقدم بطلب إحاطة لوقف نزيف الدماء في هذه المنطقة لإنشاء كوبري مشاة أو سلم كهربائي.

وأكد مسؤل الهيئة العامة للطرق والكباري، إنها غير مختصه بانشاء السلم الكهربائي، كما أوصت اللجنة بمخاطبة المرور والإدارة العامة للمرور بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات:” إن اللجنة حريصة على الوصول إلى حلول إيجابية لإنهاء مشاكل المواطنين، مؤكدًا على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إنهاء مشاكل المواطنين، ونري حياة كريمة الذي أحدث تغير شامل في القري المصرية، وهو المشروع الخدمي الشامل الذي أحدث نقله نوعيه في حياة أهالينا بالقرى.