محمود الخطيب يفتتح ملعب «التتش» بعد التطوير «فيديو»

وظهر رئيس القلعة الحمراء بجانب عدد من لاعبي النادي الأهلي في مختار التتش بعد أن قام المارد الأحمر ببعض التجديدات داخل ملعب مختار التتش ملعب التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتعد مرور أكثر من 50 عام ، تغيير اضاءة ملعب مختار التتش ، منذ عام 1956 عندما تم تركيبها وكان اول ملعب مضاء بأضواء كاشفة بمصر.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي. وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استأنف الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون. وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني. تشكيل الأهلي أمام الترجي في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق. في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية. في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر. شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام. ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

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