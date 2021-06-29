/638066/التنسيقية تحيي-ذكرى-ثورة-30-يونيو-بمناقشة-إنجازات-الدولة-المصرية-في-8-سنوات-عبر-كلوب-هاوس

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) غدا الأربعاء الساعة السابعة مساء وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة التنسيقية المنعقدة غدا الأربعاء عبر تطبيق كلوب هاوس ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق والأستاذ محمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين. ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي إحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب .

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