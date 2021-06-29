صحة النواب تطالب الوزارة بتطعيم مندوبين الناشرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب«فيديو»

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ناقشت لجنة الصحة اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايرين سعيد عضو اللجنة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمعرض الكتاب الدولى.

دوت الخليج يرصد طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد

وقالت البرلمانية إيرين سعيد أن إقامة الدورة الـ 25 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر عقدها بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو الحالى ، والتى سيبدا الناشرون المشاركون فيه بشحن اصداراتهم الجمعه الموافق 25/6/2021 وتجهيز اجنحتهم الخاصة للعرض استعداد لإستقبال الجمهور بدء من يوم الخميس الموافق 29 من يونيو، تحتاج إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها .

وأوضحت النائبة ، ان المعرض يضم حوالى 1218 تاشرا عربيا واحنبيا من 25 دوله من اربع قارات ومن المقرر ان تقام على قاعات تضم 756 جناحا ومواعييد عمله من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويشترك فيها حوالى 162 دارا للنشر ب 162 مندوبا عنها .

وطالبت عضو لجنة الصحة، بتوضيح الأجراءات الأحرازية التى اتخذها السادة القائمين على تجهيز المعرض وعلى راسهم الصحه واللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب ممثله من وزارة الثقافة وهل تم تطعيم مندوبى دور النشر وهل تم عمل تحليل للمشاركين الأساسين والمتواجدين بثصفة اساسية .

وقد اوصت لجنة الصحة فى نهاية احتماعها ، بضرورة وجود شهادة معتمدة بإجراء الناشر ومندوبه على شهادة تحليل الفيروس ال بى سى ار. وان تقوم وزارة الصحة بتلقيح جميع مندوبى الناشرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب .