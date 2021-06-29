/638069/يورو-2020-إنجلترا-تسرق-المباراة-من-ألمانيا-بهدفين

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

بدأ الفريقين المباراة في ماولات إستحواذ على الكرة وتراجع في الهجوم المباغت، خوفا من الهجمات المرتدة، ومحاولة الإستحواذ على الكرة في منتضف الملعب في محاولة فقد أي طرفين نركيزه في المباراة، ومحاولة إستغلال ذلك.

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