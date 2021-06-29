محروس يهنئ المصرية للمطارات لانضمام مطارى طابا ومطروح لقائمة السفر الصحى

جدة - نرمين السيد - كتبت وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، التهنئة لرئيس الشركة المصرية للمطارات وجميع العاملين لحصول مطارى طابا ومرسى مطروح الدوليين على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن، وهو الاعتماد الذى يتم منحه من جانب المجلس العالمى للمطارات ACI ضمن برنامح AHA الذى أطلقه المجلس مع تفشى وباء كورونا لمراجعة إجراءات السفر بالمطارات حول العالم لضمان تجربة سفر آمنة صحيا للركاب والأطقم الطائرة والعاملين بالمطارات فى ظل الجائحة.





وبحصول مطارى طابا ومرسى مطروح على هذه الشهادة ترتفع قائمة المطارات المصرية الحاصلة على هذا الاعتماد إلى 11 مطارًا دوليًا، ويضع مصر فى صدارة قائمة الدول الأكثر حصولا على هذا الاعتماد لمطاراتها على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث سبق لمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج ومرسى علم، الحصول على هذا الاعتماد فى وقت سابق مطلع هذا العام. وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن هذا الإنجاز يأتى نتيجة لتوجه الدولة وتضافر جهود مختلف الجهات العاملة بالمطارات، ورؤية وزارة الطيران المدنى فى وضع السيناريوهات المستقبلية لأزمة كورونا، واتخاذ إجراءات استباقية لكسب ثقة الركاب وشركات الطيران العالمية فى المطارات المصرية لضمان استمرار الحركة الجوية بقدر المستطاع، وهو ما تم ترجمته فعليا بأن كانت مصر على راس الوجهات المستهدفة لاستئناف حركة الطيران إليها من جانب العديد من شركات الطيران العالمية، بعد فترة التوقف لحركة السفر التى شهدها العالم بسبب أزمة كورونا.

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