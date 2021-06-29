شوقى: لن نستخدم منصة الامتحان الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون من خلال البابل شيت ولن يتم استخدام منصة الامتحان الإلكترونى، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم الآن بطباعة 192 امتحانا لكافة الشعب، بالإضافة إلى 9 ملايين بابل شيت.





وقال شوقى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، إن البنية التحتية فى لجان الثانوية العامة تعمل بنسبة 100%، وتم الاطمئنان على كفاءة المنظومة الإلكترونية فى 1.792 لجنة رسمية والتى سيتم عقد الامتحان بها، مشيرًا إلى أنه تم رصد عدد كبير من أجهزة التابلت خارج المنظومة، تم العبث الإلكترونى بها، ومحاولة بعض الأشخاص شراء أجهزة تابلت من خارج الوزارة، لافتا إلى أنه ستتم متابعة أداء التابلت داخل اللجان لمعرفة أن كان داخل المنظومة أو خارجها، مؤكدا أن أى تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه من الطالب وتحرير محضر.

وأضاف أن أجهزة التابلت ستكون مؤمنة بشكل جديد لاستخدامها فى تسجيل الحضور وإتاحة نسخة رقمية من الكتب الدراسية، وسيتم غلق منصة الامتحان الإلكترونى، حتى يتم التركيز فقط على قراءة الأسئلة والإجابة فى المجموعة الورقية، بحيث أن الامتحان سيكون على الورق، وأن التابلت سيستخدم فقط كمرجع للكتب المدرسية وتسجيل الحضور.

وأوضح الوزير أن الامتحان التجريبى الأخير، كان آخر تجربة للاطمئنان على الشبكات، مؤكدا أن مصر حاليا تمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة عالية جدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.