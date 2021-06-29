شوقى : لا تغيير فى عدد الأسئلة والوقت وجدول الامتحان بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسئلة والوقت وجدول الامتحان بالثانوية العامة لا يوجد به أى تغيير، مضيفا أن الأسئلة سيقوم بوضعها عدد من المتخصصين، وستتم مراجعة الامتحانات من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم، وأيضا مراجعتها من حيث الترجمة ومن جودة الأسئلة نفسها"، مشيرا إلى أن المستهدف حل أكبر عدد من الأسئلة فى منافسة متكافئة مع الطلاب، والمجاميع ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة.





وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتعاون مع وزارة الصحة فى إجراءات التعقيم، مناشدا الأهالى بعدم التواجد حول لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا وعدم إزعاج الطلاب. وأضاف شوقى أن وزارة التربية والتعليم حاولت أن تساعد طلاب الدبلومة الأمريكية بعد توقف امتحان "SAT" الأمريكى فى مصر، كما تم اعتماد امتحان "act" الجديد للطلاب حاليا فى جريد 12 أخر العام أو فى جريد 11 وسيتم السماح لهم بالسوبر "matching"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع التعليم العالى على تنفيذ السوبر "matching" وسنبلغ التعليم العالى بالنتيجة، وذلك لمساعدة طلاب هذه المرحلة. وأكد على أنه سيتم فتح مراكز لهذه الامتحانات فى السعودية والإمارات والكويت قبل نهاية العام لتوفيرها للطلاب خارج مصر، مشيرا إلى أن السوبر "matching"سيتم تنفيذه داخل وزارة التربية والتعليم.

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