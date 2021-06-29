اتحاد المصريين بالخارج يحتفل بثورة 30 يونيو غدا تحت عنوان إنجازات الوطن بـ7 سنوات

بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو، أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عقد ندوة بعنوان (إنجازات الوطن فى 7 سنوات)، وذلك غدا الأربعاء، عبر منصة زووم.

وتستهدف الندوة إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحاضر فيها الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

وقال المهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الندوة لتعريف أبناء الوطن في الخارج ما يتم الآن من نهضة كبيرة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة تمت بفضل قوة الجبهة الداخلية ووجود إرادة سياسة قادرة على تحقيق المستحيل.

ويحضر الندوة عبر منصة زووم عدد من أبناء الوطن في الخارج وبعض رؤساء الجاليات وأعضاء مجلسي النواب والشورى، من إعداد اللجنة الإعلامية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج وتقديم، مرفت خليل رئيس فرع إنجلترا ويشرف عليها علاء سليم الأمين العام.