يورو 2020.. سترلينج يفتتح أهداف إنجلترا ضد ألمانيا بالدقيقة 75 "فيديو"

أحرز رحيم سترلينج، لاعب المنتخب الإنجليزى الهدف الأول في شباك نظيره الألماني، بالدقيقة 75 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، لتصبح النتيجة تقدم إنجلترا 1-0.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا

تشكيل منتخب ألمانيا



حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: هوملز، روديجر، جينتير

خط الوسط: تونى كروس، جوسينس، جوريتزكا، كيميتش

خط الهجوم: توماس مولر، كاى هافيرتز، فيرنر

وتأهل المنتخب الإنجليزى لثمن نهائي يورو 2020 بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبى وحيد أمام اسكتلندا، وسجل هدفين فقط حملا توقيع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى، ولم تستقبل شباكه أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذى حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

في المقابل، حجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وحققت الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يواكيم لوف انتصارا وحيدا في دور المجموعات ضد البرتغال بنتيجة 4-2، فيما تعادلت مع المجر بصعوبة في الجولة الأخيرة 2-2، كما سجلت هزيمة وحيدة أمام منتخب فرنسا بهدف دون مقابل.