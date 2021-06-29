انتهاء مراسم قداس أنسى ساويرس.. والعزاء يقتصر على الأسرة والأقارب بالجونة

قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال الراحل أنسى ساويرس لـ"دوت الخليج "، إن مراسم القداس الخاص برجل الأعمال أنسى ساويرس انتهت منذ قليل فى مدينة الجونة، لافتة إلى أنه سيقام عزاء يقتصر على أفراد الأسرة والأقارب فقط، حيث لن يتم عقد عزاء موسع نظرًا لظروف كورونا.
وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر.
وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.
وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.
وأنسي ساويرس متزوج من السيدة «يسرية لوزة» وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.
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