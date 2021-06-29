/638070/هند-صبري-تحتل-المركز-الثاني-لقائمة-أفضل-100-فيلم-سينمائي-للمرأة

احتلت الفنانة هند صبري والفنانة الراحلة سعاد حسني المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي.

دوت الخليج يكشف احتلال الفنانة هند صبري المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي للمرأة

وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

4 أفلام لهند صبري يندرجون في قائمة أفضل 100 فيلم

وجاءت هذه الأفلام على النحو الاتى: فيلم "صمت القصور" واحتل المركز الأول، إنتاج 1994 وهو أول أفلام هند صبري وكان عمرها وقتها 14 عاما، ومن إخراج مفيدة التلاتلي وسيناريو وحوار نوري بوزيد.

فيما جاء فيلم "بنات وسط البلد"من تأليف وسام سليمان وإخراج محمد خان في المركز الـ47، والفيلم التونسي "نورة تحلم" في المركز 56 وهو من تأليف وإخراج هند بن جمعة، وفي المركز الـ87 جاء فيلمها "جنينة الأسماك" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج يسري نصر الله. .

خروج افلام نادية الجندي من قائمة أفضل 100فيلم

الجدير بالذكر أنه خرجت أفلام نادية الجندي من قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي للمرأة، واوضحت الناقدة ناهد صلاح عن عدم اختيار أفلام نادية الجندي قائلة إن نادية تخاطب شريحة معينة هي المرأة القوية أو الشعبية، ربما هذا لا يناسب النخبة، وأعطت مثالا بفيلم "شباب امرأة" عندما طرح كان النقاد يقولون عنه أنه فيلم رجعي، والآن ينظر له النقاد بشكل مختلف، قد يكون النقاد يرون الآن أفلام نادية الجندي رجعية، مؤكدًة أنه يتم الاستفتاء بناءًا على نظرة النقاد ولا يوجد أمر شخصي في الاستفتاء.

طارق الشناوي يكشف عن وجود خطأ في آلية اختيار افضل 100 فيلم

وكان قد كشف طارق الشناوي خلال برنامج حديث القاهرة عن وجود خطأ في آلية اختيار الأفلام الأفضل في مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة، مؤكدًا أن اختيار ناقد ل100فيلم لن يكون بدقة إذ لم يشاهد النقاد جميع الأعمال.

وأشار إلى أن معيار تخصيص استفتاء عن أفلام المرأة في الأساس خاطىء إذ أن جميع الأفلام بها إمرأة، كما أن اختيار النقاد للأفلام بالترتيب لم تكن عادلة، موضحًا أنه شاهد جميع الأفلام ولكن برغم ذلك تواجد فيلمين لم يشاهدهما وهذا سبب عدم وجود عدالة ودقة في الاختيار، وهذا يعتمد على عدم وجود مدة طويلة للاستفتاء.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري تزامنًا مع اليوم الخميس على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020