/638071/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-أوكرانيا-والسويد

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السويد وأوكرانيا، في التاسعة مساء في لقاء الدور السادس عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب هامبدون بارك، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

ويقود الثنائي ديان كولوسيفسكي وألكسندر إيزاك هجوم السويد. تشكيل السويد أمام أوكرانيا : حراسة المرمى: أولسن. خط الدفاع: لوستيج - لينديلوف - دانيلسون - أوجوستينسون . في خط الوسط: لارسون - إكدال - أولسون - فورسبيرج . في خط الهجوم: كوايسون - إيزاك . ويقود أندري يارمولينكو هجوم أوكرانيا أمام السويد . تشكيل منتخب اوكرانيا في المباراة: في حراسة المرمى: جيورجي بوشان . في الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - سيرجي كريفتسوف . في وسط الملعب: تاراس ستيبانينكو - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو . في الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك .

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