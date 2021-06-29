/638079/رسميا-بينيتيز-مدير-فني-لإيفرتون-لثلاث-مواسم-وينتصر-على-ثورة-غضب-الجمهور

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن رافا بينيتيز المدير الفني السابق لفريق ليفربول، سيكون مدربًا جديدًا لفريق إيفرتون، بعد مناقشات عدة بينه وبين إدارة النادي، ويتفوق على ثورة الغضب من جمهور النادي، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل رحلة رافا إلى قيادة إيفرتون .

كانت إدارة إيفرتون تبحث عن مدرب جديد لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد رحيله إلى فريق ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن رافا بينيتيز سيكون المدرب الجديد لـ إيفرتون بداية من الموسم القادم، وأوضحت أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة إيفرتون من جهة وبينيتيز من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيتيز وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع إيفرتون، وأفادت أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الأمر حتى الآن، ولكن من المتوقع حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن.