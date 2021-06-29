المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو عزيزة على قلب كل مصرى أصيل

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، بمناسبة مرور 8 أعوام على ملحمة البطولة فى ثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال إن ثورة 30 يونيو رقم وكلمة عزيزة على قلب كل مصرى أصيل يحب بلاده وجيناته مصرية، مضيفا: "التاريخ يستحيل أن ينسى ذلك اليوم، حيث إن الثورة التى قادها الشعب رافضا الخضوع والخنوع أو أن يتأمر عليه أحد أو يملا عليه كيف يعيش، فإنه تاريخ إعلان موقفه وكلمته بأننا أحرار".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، "أننا مررنا بوقت عصيب كشعب مصر والحزب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الوطن، رفضنا الخداع وغش الجماعات وثأر الشعب وحماه الجيش، حتى سجل التاريخ ثورة فريدة لم تشهدها البلاد من قبل، حيث تضافر وتكاتف الجميع فى ملحمة حماها الله وحفظ البلاد من مصير مظلم".

وأكد خليل، أن ثورة يونيو أحدثت نقلت وطفرة كبيرة فى شتى المجالات، لأن المصريين حينما قاموا بالثورة كانوا يدركون احتياج البلاد إلى قائد وزعيم وصاحب رؤية يرى طموحات الشعب، وفاجأ الرئيس السيسى الجميع برؤية وطموح تجاوز الأفهام فى خطوة سباقة؛ استطاع أن ينقل البلاد من ركام إلى البناء.

وتابع: "إن المقارنة بين وضع البلاد قبل وبعد ثورة يونيو خير شاهد على النجاحات، ولأننا ننسى سريعا علينا استذكار الأزمات الكثيرة من طابور العيش وانقطاع التيار الكهربائى وأزمة البوتاجاز، وترهل كافة المنظومات ومنها الصحة والبنية التحية وغيرها، وبين ما نحن فيه الآن من الاكتفاء الكامل، لم تنقطع الكهرباء والغاز يصل للقرى وليس المدينة وحدها، بينما وصل الحال إلى تصدير الطاقة، وكافة السلع متوفرة، جاء ذلك نتاج جهود كبيرة من الرئيس ومن وراءه رجال الدولة وأيضا تحمل وصبر الشعب المصرى للإصلاح الاقتصادى".

وأشار إلى أن كافة القطاعات والمؤسسات، تشهد طفرة نوعية ومنها تقدم ترتيب القوات المسلحة المصرية عالميا، وتطور أداء الشرطة المصرية من حيث الكفاءة والأجهزة، والتطوير الملحوظ من الواعية الزراعية وارتفاع كميات المحاصيل واتساع الرقع الزراعية والاستصلاح، فضلا عن التطوير المشهد من منشآت ومدن وكبارى وبنية تحتية ضخمة.

وأستطرد: "المصريون اختاروا من يقود ويتحمل المسؤولية لأنهم على يقين بأن الرئيس السيسى هو الأقدر والأجدر على تلك الثقة، وحقيقة هو استطاع أن يعيد أمجاد العظماء الذين نهضوا بالدولة، وهو الآن يكتب تاريخ الجمهورية الجديدة".

واختتم قائلا: "تحية إجلال وتقدير للرئيس على جهوده؛ وكل عيد ثورة وأنتم بكل الخير والنجاح والسداد، كل عام وقواتنا المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية فى قوة وتقدم ونجاح، وكل عام وجموع المصريين فى خير ورخاء وسلام، وكل لحظة وأم الشهيد وأسرته بخير لولاهما ما كنا، كل عام وأبناء المصريين الأحرار بخير ومزيدا من العطاء لخدمة البلاد".