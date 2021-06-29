/638082/صحة-النواب-تفتح-ملف-مرضي-الجزام-وثروت-سويلم-يتعرضون-للتعذيب

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الاحاطة المقدم من النانب ثروت سويلم، بشأن سوء حالة مستشفي الجزام بالخانكة بمحافظة القليوبية.

مستشفي الجزام به 530 مريض منعزلين تماما عن الحياة

وقال النائب ثروت سويلم ، إن مستشفي الجزام به 530 مريض منعزلين تماما عن الحياة ، ويتم التعامل معهم بطريقة غير آدمية ، مطالبا وزارة الصحة بتشكيل لجنة لتفقد المستشفي والوقوف علي حقيقة ماتم نشره ، في وسائل الاعلام عن الاهمال الشديد وتعرض المرضي للتعذيب .

كما طالب سويلم لجنة الصحة بمجلس النواب ، بتشكيل لجنة تقصي حقائق واعداد تقرير كامل عن ما يحدث داخل مستشفي الجزام ، لمواجهة الإهمال الذي يتعرض له المرضي، وأوصت لجنة الصحة بضرورة قيام وزارة الصحة بمتابعة سريعة لحالة المرضي والاهتمام بهم .

وطرح النائب ثروت سويلم ، خلال الاجتماع مشاكل المنظومة الصحية بالشرقية ، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الوحدات الصحية والقصور في الاداء وعدم وجود أي خدمات صحية بالوحدات الصحية مستشهدا بعدد من الوحدات الصحية المهملة في مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية مثل :" الحلمية - بحطيط -كفر العزازي- الأصلية - العباسة - ميت ردين - تل مفتاح ".

وأوضح سويلم ، إن مستشفي أبوحماد العام، تحول الي صرح طبي وتم تخصيص 320 مليون جنيه لتطويره ، مطالبا بجدول زمني لإنهاء المشروع وانتقد النائب سوء الأوضاع بمستشفي الأحرار والذي يعد أكبر المستشفيات الحكومية بمحافظة الشرقية مطالبا بزيادة الدعم المادي لتطوير المستشفي .