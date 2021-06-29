ضحى عاصى تطالب الصحة بإصدار شهادات لمصابى كورونا بالمنزل

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طالبت النائبة ضحى عاصى، بضرورة وضع آلية لمرضى كورونا بالمنازل لإثبات الإصابة بالفيروس، خاصة الموظفين سواء القطاع الخاص أو القطاع عام.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مطالبة عضو مجلس النواب، ضحى عاصي، بضرورة وضع آلية لمرضى كورونا بالمنازل لإثبات الإصابة بفيروس كورونا

ضحى عاصي: الموظف يجد صعوبة للتأكد من إصابته

وأكدت عضو مجلس النواب، ضحى عاصى، على أن الموظف يجد صعوبة لتأكيد إصابته، واحتساب فترة العزل إجازة، خاصة أن الأمر يستدعي نزوله للكمسيون الطبى، مما يُعرض الآخرين للعدوى بالفيروس، وأحيانا عدم قدرة المصاب على النزول للكمسيون.

وأشارت عضو مجلس النواب، ضحى عاصى، إلى أن البعض يخشى من الخصم أو الفصل من الوظيفية فيقوم بالنزول للعمل مما يُعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضحى عاصى تشدد على ضرورة آلية واضحة تُنفذ من خلال وزارة الصحة لتحرير شهادة معتمدة لمريض كورونا

وأكدت النائبة ضحى عاصى، على ضرورة وجود آلية واضحة تُنفذ من خلال وزارة الصحة لتحرير شهادة معتمدة لمريض كورونا دون أن يُجبر على النزول من المنزل.

هذا ورد مندوب وزارة الصحة، الدكتورة محمد صاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، بأن قرار رئيس الوزراء الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٠ يقضى بأن كل من يصاب باعراض فيروس كورونا المكوث فى المنزل لمدة ١٤ يوم ، وأن على جميع الجهات تنفيذ ذلك.