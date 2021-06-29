ننشر نص تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان المقدمة من النائب أيمن أبو العلا

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أحال تلك التعديلات إلى اللجنة العامة.

المادة الأولى :

يستبدل بنصوص المواد أرقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الأتية :

مادة (24) :

ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالانتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.

مادة (28) :

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:

أولًا : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.

ثانيًا : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.

ثالثًا : خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس وإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة، يتعين اللجنة فى أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.

وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (52): فقرة أولى:

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – أن يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمانى وأربعين ساعة.

مادة(63) فقرة أخيرة:

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.

مادة مستحدثة (142):

فقرة أولى :

إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.

وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

مادة 158 :

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشرة أعضاء مجلس نواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس احالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عشرة أعضاء مجلس نواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور، أحالها رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ... إلى أخر المادة.

المادة 183 :

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشرة أعضاء بالمجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاؤه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها فى المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ....إلى اخر المادة.

المادة الثانية :

حذف الفقره الأولى من الماده (428)

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.