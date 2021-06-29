منتخب السويد يتعادل مع أوكرانيا 1 - 1 فى الشوط الأول بـ يورو 2020.. فيديو

تعادل منتخب السويد مع نظيره الأوكرانى بنتيجة 1 - 1، مع نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليا، على ملعب "هامبدن بارك"، فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، فى أخر مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل ألكسندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي، هدف التقدم لمنتخب أوكرانيا فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية سكنت على يسار الحارس السويدى.

ولكن نجح إيميل فورسبيرج فى إدراتك هدف التعادل لمنتخب السويد فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية اصطدمت بدافع منتخب أوكرانيا وسكنت الشباك.

ويواجه الفائز من المنتخب السويدى أو الأوكرانى مع المنتخب الإنجليزي، فى دور ربع النهائي، بعد أن تأهل منتخب الأسود الثلاثة على حساب المنتخب الألماني بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب السويد مفاجأة كبيرة بتأهل لدور الـ16 في النسخة الحالية من اليورو وهو في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة التي ضمت معه منتخبات: إسبانيا، بولندا، وسلوفاكيا.

واحتل منتخب السويد صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، من فوزين على سلوفاكيا 1-0 وعلى بولندا بنتيجة 3-2 وتعادل سلبى مع منتخب إسبانيا، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فيما حجز المنتخب الأوكرانى مقعده في ثمن نهائي يورو 2020 للمرة الأولى في التاريخ، ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، حيث حصد 3 نقاط فقط جاء بهم ثالثا في المجموعة الثالثة خلف منتخبى هولندا والنمسا.وبدأ منتخب السويد اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أولسن

الدفاع: لوستيج ، ليندلوف ، أولسون ، أوجوستينسون

الوسط: دانيلسون ، ايكدال ، لارسون

الهجوم: كولوسيفسكي ، فورسبيرج ، ايساك.فى المقابل يخوض المنتخب الأوكرانى المباراة بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: بوشكان

الدفاع: كريفتسوف ، ماتفيينكو ، زبرني ، كارافاييف

الوسط: ستيبانينكو ، سوداكوف ، زينتشينكو

الهجوم: يارمولينكو ، شابارينكو ، ياريمتشيوك