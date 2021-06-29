صفحة تابعة للكاف .. تصدى الشناوى أمام الترجي الأفضل في الدور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا "فيديو"

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو لتصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى أمام الترجى التونسى في أياب دور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا من أفضل التصديات في هذه الجولة .

أسدل الستار على مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بوصول فريقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والأهلي للنهائي.

وأستطاع كايزر تشيفز أن يقصى الوداد المغربي من نصف النهائي، فيما تمكن الأهلي من إقصاء الترجي التونسي، ليتواجها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل وستقام المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة المغربية الدار البيضاء.

يُذكر أن الأهلي يخوض المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه، بينما يلعب كايزر تشيفز المباراة للمرة الأولى.

لحظات مثيرة وتصديات مذهلة!????

أفضل تصديات نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم ????#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/G1LXapgo3r— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ???? (@CAFCLCC_ar)