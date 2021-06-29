/638088/البنك-العربي-الأفريقى-الدولي-وبنك-مصر-يوقعان-عقد-قرض-مشترك-لإحدى-شركات-حسن-علام-العقارية-بقيمة-4-مليار-جنيه

وقع البنك العربي الافريقي الدولي وبنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الشركة العالمية للاستثمار العقاري، إحدى شركات حسن علام العقارية بقيمة 4 مليار ومائة وستين مليون جنيهاً مصرياً، وذلك لتمويل مشروعها الرائد SwanLake Residences بالقاهرة الجديدة، والذى يعد بمثابة أول تمويل مشترك يتم منحه للشركة في شكل Developer Financeلتمويل إحدى مشروعاتها السكنية المتكاملة.

دوت الخليج

البنك العربي الأفريقى الدولي وبنك مصر يوقعان عقد قرض مشترك لإحدى شركات حسن علام العقارية بقيمة 4 مليار جنيه

وقد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، بينما قام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، وقد ساهم كل بنك بنسبة 50% من إجمالي قيمة التمويل.

وقد قام مكتب حلمي وحمزة وشركائهما اعضاء مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للمقرضين بينما قام مكتب ALCعلى الدين وشاحى وشركاهما بدور المستشار القانوني لشركة حسن علام العقارية.

وتم التوقيع على عقد القرض المشترك في يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجاري بحضور كلًا من الأستاذ شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي، والأستاذ عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ محمد علام الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية.

شريف علوى: نؤمن إيماناً صادقا بإمكانات القطاع العقاري في مصر

وفى ذلك الشأن أضاف الأستاذ شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي: "نحن نؤمن إيماناً صادقا بإمكانات القطاع العقاري في مصر الذي ازدهر بشكل واضح على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتعهد البنك العربي الافريقي الدولي بتكملة وتنمية دوره الفعال في القطاع المصرفي بمواصلة دعم المشاريع العقارية الاستثنائية والتعاون مع البنوك الرائدة مثل بنك مصر ومشاركة شركات التطوير العقاري الناجحة مثل شركة حسن علام العقارية لتنشيط الاقتصاد المصري ودعم وتيرة التشييد والبناء وتوفير مختلف الخدمات لشرائح السكان المتعددة”.

وأشاد الأستاذ عاكف المغربى بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمال لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وان قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذلك الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

العضو المنتدب لشركة حسن علام: سعداء بالتعاون مع الكوادر الاحترافية ببنكي مصر والعربي الافريقى الدولي

ومن جانبه، صرح الأستاذ محمد علام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية قائلا: "فى حسن علام العقارية، نحن نقدر مفهوم الشراكة، و من هذا المنطلق نحن سعداء بالتعاون مع الكوادر الاحترافيةببنكي مصر والعربي الافريقى الدولي بشأن التسهيل الائتماني المشترك و البالغ حوالى 4 مليار جنيه مصري، و ذلك لدعم وتيرة البناء و التشييد و التسليم لمشروعنا الرائد SwanLake Residences والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي المتميز فى قلب القاهرة الجديدة.

كما أننا نفخر بهذه الشراكةالتى نصفهابالمثمرة حيث أنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولةفي مجال إنعاش الاقتصادالمصريوتقليص البطالة من خلال العملعلىتوفير ما يقارب حوالى200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و يقع المشروع على مساحة 438 فدان ليستضيف ما يقارب 6,600 أسرة، و يحتوى على مجموعة متجانسة من المشاريع ذات المداخل المستقلة، و لكل منها طابع فريد لتلبيةاحتياجات العملاءالمستهدفين، مع إتاحة قدر كبير من الخصوصية و الأريحية.

ذلك بالإضافة إلى تنوع المنتج الذي يتيحه المشروع ما بين الفيلات المستقلة وشبه المستقلة وكذلك الشقق الفاخرةبالإضافة إلى المكاتب الإدارية و الوحدات التجارية."

وعلقت الدكتورة أمانى سمير، القائمة بأعمال رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي : "يطمح البنك العربي الافريقي الدولي إلى المشاركة في المزيد من التحالفات المصرفية المثمرة التي تمكن القطاع المصرفي من مساندة مختلف القطاعات مما ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات بصلابة."

وأشار الأستاذ / محمد خيرت -رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر الى أهمية هذا التمويل والذي يساهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في القاهرة الجديدة،مشيدا بدور الكوادر المدربة علي اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية ،حيث بنك يعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وصرح الأستاذ أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الافريقي الدولي: "نحن فخورون بالوقت القياسي الذي تمت به تلك الشراكة والاحترافية التي تمتع بها كافة فرق العمل في التجهيز لذلك التمويل، ونتطلع للمزيد من الصفقات المجزية على مدار عام 2021."