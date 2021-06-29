وكيل مجلس الشيوخ : ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال الاحتفالية التى نظمها الحزب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على "ثورة 30 يونيو" بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلى الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية فى مجلسى الشيوخ والنواب، إنه عندما نتحدث عن "ثورة 30 يونيو" يجب أن نتحدث عن الجمهورية الجديدة التى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى قيامها قبل أشهر قليلة، مشيرة إلى أن البذور الحقيقة لهذه الجمهورية تم غرسها يوم الثلاثين من يونيو 2013، وما نعيشه الآن ليس إلا ثمرة هذا الغرس الذى أنتج ملامح مختلفة لكل أوجه الحياة فى مصر.

وذكرت أن مؤسسات الدولة قد غابت أو أرادت لها أن تغيب، وتم استعادتها بكل تجلياتها سواء فى المؤسسة العسكرية التى تعمل وفق أحدث المنظومات البرية، والبحرية، والجوية، وشرطية فعالة تفرض هيبة الدولة وتحقق للمواطن الأمن والاستقرار، وتتميز فيها المؤسسات القضائية بالحيادية والنزاهة وتنفذ إجراءات العدالة الناجزة.

وأكدت أن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الدولة المصرية التى حاولت الجماعة الظلامية اختطافها، وبقيت مصر بعمقها التاريخى والحضارى الممتد من مصر القديمة مرورًا بانتمائها العربى الإسلامى والقبطى مع الحفاظ على دوائر حراكها الإافريقى وشرق المتوسطية بل وباتت تأخذ موقعها المستحق فى صدارة الدول المؤثرة إقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انحاز لكل فئات المجتمع منذ اليوم الأول من توليه المسؤولية، وقد ظهر هذا الانحياز بشكل كبير فيما تم اتخاذه من إجراءات وبرامج لصالح المرأة المصرية على المستوى الاقتصادى، والسياسى، والاجتماعى، كما كان للشباب نصيبهم غير المسبوق من الدعم والتمكين والأمر ذاته لذوى الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من الفئات التى كانت بعيدة عن المشاركة الحقيقة لعشرات السنوات السابقة، وهو وما يمكن إدراجه ضمن أجندة أوسع وتعتمد فيها على بناء الإنسان المصرى، وتعزيز قدراته كهدف أولى يتم تحقيقه عبر كل السبل الممكنة ما تجسد فى مبادرات رئاسية للصحة والتعليم والثقافة وغيرها.

ونوهت بأنه لا يمكن إغفال المتغيرات النوعية التى حدثت فى شكل حياة ملايين المصريين عبر تنفيذ خطط لتطوير العشوائيات ونقلها إلى مدن نظيفة ومخططة، كذلك انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحديث الريف المصرى الذى لم يحدث على مدار تاريخ مصر.

وتابعت:"هذا بجانب وجود خطط عملاقة لتطوير وتعزيز البنية التحتية من إعادة رصف آلاف الكيلومترات من الطرق، وإقامة مئات الكبارى، وإنشاء المدن الجديدة باعتبارها ظهيرًا للمدن القائمة، وتلبية لاحتياجات التوسع والتنمية العمرانية وفى مقدمة ذلك العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الثانية، ناهيك عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جنب مصر خطر الإفلاس والتحول الى دولة منهارة اقتصادية".