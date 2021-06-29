جدة - نرمين السيد - توافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسى للحزب بالدقى لحضور الاحتفالية التى يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وحضر الإعلامى توفيق عكاشة وسط ترحيب من الكافة ووكيل البرلمان محمد أبو العنين ومصطفى بكرى وعبد المنعم إمام. ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم. ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، ومن المقرر أن يلقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، فى هذه المناسبة خطابا سياسيا مهما يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الوفد يحتفل بذكرى 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.